Gündem Meteorolojiden 7 il için buzlanma ve don uyarısı
BOLU

Hava durumu haberleri: Meteorolojiden 7 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteorolojiden 7 il için buzlanma ve don uyarısı

Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri, Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde bu akşamdan itibaren yoğun kar, gece ve sabah saatlerinde iç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri, Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerindeki yağışların, yoğun olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

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