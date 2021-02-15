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ERZURUM

Meteorolojiden 7 il ile ilgili açıklama: Sıcaklıklar 15 derece azalacak

Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren 8 ila 15 derece azalacağı bildirildi. Bölge genelinde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarında 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günü azalma bekleniyor.

Bölge illerinden Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da söz konusu günlerde sıcaklıkların 8 ile 15 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı

Sıcaklık azalmasının hafta sonuna kadar etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don olayı yaşanabileceği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Bolu'da hava sıcaklığı 15 derece düşecek
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Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan Bolu'da hava sıcaklıklarının 16 Şubat Salı gününden itibaren 8-15 derece azalmasının beklendiği belirtildi.
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Açıklamada, sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar sürebileceği, buzlanma ve dona karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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Bolu'da hava sıcaklığı 8-15 derece düşecek
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Bolu'da hava sıcaklığı 8-15 derece düşecek
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Bolu'da hava sıcaklığı 8-15 derece düşecek
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Bolu'da hava sıcaklığı 8-15 derece düşecek
Bolu'da hava sıcaklığı 15 derece düşecek
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, il genelinde hava sıcaklığının 8-15 derece azalacağını bildirdi. Açıklamada, sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar sürebileceği, buzlanma ve dona karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


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