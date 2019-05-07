Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Ankara, Sinop hava durumu Meteorolojiden 7 ile kuvvetli yağış uyarısı Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Sinop'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi 07 Mayıs 2019, 16:12 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2019, 16:20 AA