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Gündem Meteorolojiden 9 il için sel uyarısı Tehlike bugün de sürüyor
İSTANBUL

Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı: Tehlike bugün de sürüyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Karadeniz bölgeleri ile Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzeyi sabah saatlerinde sağanak yağışlı, öğleden sonra ise yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sel ve su baskınına neden olabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde oluşan su baskınları...
İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde oluşan su baskınları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya, Çankırı, Sivas, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Esenyurt'ta hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı
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Esenyurt'ta hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı
Esenyurt'ta bodrum katındaki evini basan sel sularında mahsur kalan ve çevredekilerin hortum uzatmasıyla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Kendisine hortum uzatan kişiye canını borçlu olduğunu söyleyen vatandaş, 'Çok zor, ölümü tattım diyebilirim' dedi.

Esenyurt'ta korku dolu anlar: Bir kadın sel sularına kapıldı
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Esenyurt'ta korku dolu anlar: Bir kadın sel sularına kapıldı
İstanbul Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

  • Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Muhabirin
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Muhabirin "Şiddetli yağışla ilgili önlem aldınız mı" sorusu İmamoğlu'nu sinirlendirdi
Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile muhabir arasında yaşanan diyalog gündem oldu. 'Uyarılar yapıldı, tedbir aldınız mı?' sorusuna karşılık İmamoğlu, muhabiri fırçalayarak sel bölgesinden ayrıldı.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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