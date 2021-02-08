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Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı! İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Edirne, Çanakkale hava durumu

Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, İzmir, Manisa, Aydın'ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir'in batı kıyıları, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Trakya'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir, Manisa, Aydın'ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir'in batı kıyıları, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle gerçekleşebilecek su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.
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