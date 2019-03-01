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SAMSUN

Meteorolojiden yağış uyarısı! Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Samsun hava durumu

Meteorolojiden 9 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri ve Samsun’un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu 10
  • İstanbul: Az bulutlu 15
  • İzmir: Az bulutlu 17
  • Adana: Az bulutlu 17
  • Bursa: Az bulutlu 17
  • Antalya: Az bulutlu 17
  • Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 12
  • Erzurum: Parçalı bulutlu -2
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12

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