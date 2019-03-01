Meteorolojiden 9 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri ve Samsun’un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 10

Az bulutlu 10 İstanbul: Az bulutlu 15

Az bulutlu 15 İzmir: Az bulutlu 17

Az bulutlu 17 Adana: Az bulutlu 17

Az bulutlu 17 Bursa: Az bulutlu 17

Az bulutlu 17 Antalya: Az bulutlu 17

Az bulutlu 17 Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16 Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Parçalı bulutlu 12 Erzurum: Parçalı bulutlu -2

Parçalı bulutlu -2 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12

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