Meteorolojiden Ankara için kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji genel Müdürlüğünden yapılan ason hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün akşam saatlerinden sonra Ankara’da kar yağışı (5-8 cm) bekleniyor.
Açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
5 günlük Ankara hava durumu
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Ardahan, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Ardahan, dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan yağışla karla kaplandı. Kar yağışıyla araçlar trafikte güçlükle ilerledi.
Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı.
Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kars’ta birkaç gündür etkili olan yağmurlu hava bugün yerini kar yağışına bıraktı.Aralıklarla yağan kar, kenti yeniden beyaza bürüdü. Mart ayında yağan kar, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” deyimini de bir kez daha doğruladı.
Ülke genelinde bahar havasının kendisini göstermesine rağmen Bingöl’ün Karlıova ilçesine kar yağdı.
Ülke genelinde bahar havasının kendisini göstermesine rağmen Bingöl’ün Karlıova ilçesine kar yağdı.
Ülke genelinde bahar havasının kendisini göstermesine rağmen Bingöl’ün Karlıova ilçesine kar yağdı.
Ülke genelinde bahar havasının kendisini göstermesine rağmen Bingöl’ün Karlıova ilçesine kar yağdı.
Ülke genelinde bahar havasının kendisini göstermesine rağmen Bingöl’ün Karlıova ilçesine kar yağdı.
Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Yozgat’ta geçtiğimiz günden bu yana etkili olan sağanak yağış, hava sıcaklığının düşmesi ile yerini kar yağışına bıraktı.
Yağan kar, güne beyaz örtü altında uyanan Yozgatlılar için sürpriz oldu. Az miktarda yağan karın günlük yaşantıya olumsuz etkisi olmadı. Kar yağışının hafta içerisinde de devam edeceği belirtildi.
Kars'ta aralıklarla yağan kar, kenti yeniden beyaza bürüdü. Mart ayında yağan kar, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” deyimini de bir kez daha doğruladı.
Erzurum'da etkili kar yağışı sonrası Oltu ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Erzurum'da etkili kar yağışı sonrası Oltu ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya başladı.
Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kente yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nı da kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kente yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nı da kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kente yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nı da kar yağışının ardından beyaza büründü.
Baharı beklerken kış geri döndü
Türkiye yeni soğuk hava dalgasının altına girdi ve hava sıcaklıkları hızla düştü, yurdun birçok noktasında kar, yağmur ve kuvvetli rüzgarın etkisine girdi. Erzurum, Gümüşhane, Kars, Sivas, Ardahan, Bingöl ve daha birçok kent güne karla uyandı.