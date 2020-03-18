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​Meteorolojiden Ankara için kar yağışı uyarısı yapıldı! Ankara hava durumu

Meteorolojiden Ankara için kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, bugün akşam saatlerinden sonra Ankara’da kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının 5-8 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji genel Müdürlüğünden yapılan ason hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün akşam saatlerinden sonra Ankara’da kar yağışı (5-8 cm) bekleniyor.

Açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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