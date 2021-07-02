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ANKARA

Meteorolojiden Ankara ve bazı illere sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç, Van’ın kuzey ve doğu, Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden Ankara ve bazı illere sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumutahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç, Van’ın kuzey ve doğu, Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale’nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji hava durumu tahminleri.
Meteoroloji hava durumu tahminleri.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
  • İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 36
  • Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 33
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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