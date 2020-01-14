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Meteorolojiden Antalya ve Muğla'ya sağanak yağış uyarısı! Antalya, Muğla hava durumu

Meteorolojiden Antalya ve Muğla'ya sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Antalya çevreleri ile Muğla’nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla’nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
  • Adana: Az bulutlu 17
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

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