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İSTANBUL

Meteorolojiden bazı bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, Hatay hava durumu

Meteorolojiden bazı bölgelere kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışlı geçecek hafta sonunda en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olması bekleniyor. Öte yandan Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde yarın kuvvetli yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Genel olarak sağanak şeklindeki yağışın, hafta sonunda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülmesi bekleniyor.

Bölgede halen mevsim normalleri civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da havanın yarın çok bulutlu olması, cumartesi ve pazar gün boyu yağış görülmesi ve en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olması bekleniyor.

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Öte yandan Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bolu ve Muş çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde yerel düzeyde kuvvetli olması bekleniyor.

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