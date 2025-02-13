Meteoroloji Genel Müdürlüğünün

ne göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Bolu hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.