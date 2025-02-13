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Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
09:5413/02/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Meteorolojiden bazı illere kuvvetli kar uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Bolu hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 16 ile sarı kodlu uyarı yapılarak kuvvetli kar yağışının beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün
ne göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Bolu hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Osmaniye çevrelerinin yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Kahramanmaraş, Ordu, Giresun ve Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


16 ile kuvvetli kar uyarısı

Meteorolojiden 16 ile sarı kodlu uyarı yapılarak, kuvvetli kar yağışının beklendiği duyuruldu.

İşte sarı kodlu uyarı yapılan iller:
Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Batman.
  • Sarı kodlu uyarı nedir?
  • Hava durumu potansiyel tehlikelidir:
    Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara:
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kar yağışlı 5
  • İstanbul:
    Parçalı ve çok bulutlu 7
  • İzmir:
    Parçalı ve çok bulutlu 12
  • Adana:
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu (Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 11
  • Antalya:
    Parçalı ve çok bulutlu 15
  • Samsun:
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
  • Trabzon:
    Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
  • Erzurum:
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2
  • Diyarbakır:
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı (Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 8
#Meteoroloji
#İstanbul
#Ankara
#Kar

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