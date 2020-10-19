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Meteorolojiden bazı illere sağanak uyarısı! Antalya, Muğla, Burdur, Isparta hava durumu

Meteorolojiden Anadolu'nun güneybatısı için sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya geneli, Muğla'nın güney (Seydikemer, Fethiye, Dalaman), Burdur'un doğu (Bucak, Çeltikçi) ve Isparta'nın güney (Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli) ilçelerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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