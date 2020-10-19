Meteorolojiden Anadolu'nun güneybatısı için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya geneli, Muğla'nın güney (Seydikemer, Fethiye, Dalaman), Burdur'un doğu (Bucak, Çeltikçi) ve Isparta'nın güney (Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli) ilçelerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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