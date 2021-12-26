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ANTALYA

Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege’de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14
  • İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15
  • Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 17
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
  • Erzurum: Az bulutlu 0
  • Diyarbakır: Az bulutlu 8

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