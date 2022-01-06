Gündem Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı
EDİRNE

Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı
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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı bulutlu 13
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 17
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
  • Adana: Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
  • Antalya: Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
  • Diyarbakır: Az bulutlu 8

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