Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı bulutlu 13

Parçalı bulutlu 13 İstanbul: Parçalı bulutlu 17

Parçalı bulutlu 17 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19 Adana: Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18 Antalya: Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Parçalı ve az bulutlu 18 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Parçalı ve az bulutlu 16 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Parçalı ve az bulutlu 3 Diyarbakır: Az bulutlu 8

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