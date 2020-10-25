Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Meteorolojiden 3 bölgeye sis uyarısı
EDİRNE

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı! İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale hava durumu

Meteorolojiden 3 bölgeye sis uyarısı

Meteoroloji, 25 Ekim Pazar hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı.
İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı.

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara’nın batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor: Sürücüler zor anlar yaşadı
GÜNDEM
İstanbul'da sabah saatlerinde de sis etkili oluyor: Sürücüler zor anlar yaşadı
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu 27
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 29
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 27
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
  • Samsun: Az bulutlu 24
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'da sis etkili oldu, görüş mesafesi kısaldı
FOTOĞRAF 12
Title
İstanbul'da sis
Title
İstanbul'da sis
Title
İstanbul'da sis
Title
İstanbul'da sis
Title
İstanbul'da sis
Title
İstanbul'da sis
Title
İstanbul'da sis
Title
İstanbul'da sis
Title
İstanbul'da sis
Title
İstanbul'da sis
Title
İstanbul'da sis
Title
İstanbul'da sis
İstanbul'da sis etkili oldu, görüş mesafesi kısaldı
İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Sis, sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında Haliç, Zeytinburnu ve Cevizlibağ mevkisinde etkili oldu.
Abone Ol Google News
Çok kısa sürdü

Çok kısa sürdü

​Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti.
Fransızsitelerine saldırı

Fransız
sitelerine saldırı

​Ülke genelindeki çok sayıda siteye erişim kesildi.
Bakanlıktansatılık onlarca araç

Bakanlıktan
satılık onlarca araç

​Fiyatlar 20 bin TL'den başlıyor..
Ateşkes yürürlükte

Ateşkes yürürlükte

​ABD iki ülkenin anlaştığını duyurmuştu.
Trabzon'da feci kaza

Trabzon'da feci kaza

​El frenini çekmeyi unuttu, annesi hayatını kaybetti.
İhracatta<br>seferberlik zamanı

İhracatta
seferberlik zamanı

​Dolar kurundaki yükseliş fırsatları da beraberinde getiriyor.

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, yaptırım tehditlerine meydan okudu.
Savaş suçu işliyor

Savaş suçu işliyor

​Ermenistan çocukları cepheye sürdü.
Almanya’dan Mesut’a özür

Almanya’dan Mesut’a özür

​Almanya Futbol Federasyonu resmi özür mektubu gönderdi.
İnsanlığın yüz karası

İnsanlığın yüz karası

​Aşağılık faşiste Türkiye'den sert tepki geldi.
Kapalı alanda <br>4 dakikada bulaşıyor

Kapalı alanda
4 dakikada bulaşıyor

​Havaların soğuması tedbirlerin önemini artırıyor.
Boykot karşılık bulmadı

Boykot karşılık bulmadı

​Türkiye'ye karşı boykot çağrıları rakamlara yansımadı.
Ticaride açığı<br>iç pazar kapattı

Ticaride açığı
iç pazar kapattı

​Avrupa pazarının boşluğunu yerli müşteri kapattı.
Sessiz ihanet

Sessiz ihanet

​Suudi Arabistan ve BAE sessizliğini koruyor.
MİLGEM Pakistan’a güç katacak

MİLGEM Pakistan’a güç katacak

​Yerli savunma sanayisinin en büyük ihracat atılımı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.