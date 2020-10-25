Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı! İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale hava durumu Meteorolojiden 3 bölgeye sis uyarısı Meteoroloji, 25 Ekim Pazar hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Haber Merkezi 25 Ekim 2020, 09:39 Son Güncelleme: 25 Ekim 2020, 09:44 İHA