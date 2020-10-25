Meteorolojiden 3 bölgeye sis uyarısı

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara’nın batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Az bulutlu 27
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 29
- Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 27
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
- Samsun: Az bulutlu 24
- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28
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