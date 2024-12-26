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Meteorolojiden bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı

13:0226/12/2024, Perşembe
AA
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Meteorolojiden bazı illere yoğun kar uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yoğun kar uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in Hizan ilçesinde yarın öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışıyla buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.





#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hakkari
#Van
#Şırnak
#Bitlis
#Hizan

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