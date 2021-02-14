Gündem Doğuda 4 il için buzlanma ve don uyarısı
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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı! Van, Hakkari, Bitlis, Muş hava durumu

Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 8, Hakkari'de 6, Bitlis'te 4 ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yoğun kar uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yoğun kar uyarısı

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İstanbul'dan kar manzaraları
FOTOĞRAF 9
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İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Etkisini hala sürdüren kar yağışı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kapladı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar etkisini arttırarak devam ederken, görüş mesafesi de düştü.
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İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kapladı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Etkisini hala sürdüren kar yağışı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın üzerini beyaz örtü ile kapladı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi yarımada havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar etkisini arttırarak devam ederken, görüş mesafesi de düştü.
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