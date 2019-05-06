Yerel Seçim 2019
Gündem Meteorolojiden çamur yağışı uyarısı
ESKİŞEHİR

Meteorolojiden çamur yağışı uyarısı! Eskişehir hava durumu

Meteorolojiden çamur yağışı uyarısı

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz bulutları Eskişehir'i etkisi altına aldı. Meteorolojiden yapılan son uyarılara göre yarın çamur yağışı bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojinin tahminlerine göre çamur yağışı bekleniyor.
Meteorolojinin tahminlerine göre çamur yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Eskişehir Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altına girdi.

Yarın yağmur ile etkisini kaybedecek olan toz bulutunun çamur yağmasına neden olabileceği öğrenildi.

Hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Şuan için ise meteorolojik verilere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren 8-12 derece azalarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği ve yer yer yağmur yağışlarının görülebileceği tahmin ediliyor.

5 günlük Eskişehir hava durumu

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin merak edilenleri.
ABDnin silahlarıTürk askerine çevrildi

ABD'nin silahları
Türk askerine çevrildi

Türk askerine ABD-İsrail yapımı silahlarla saldırıyorlar.
Talep patladı

Talep patladı

Sivas'ta dünyaca ünlü filmden esinlenilerek yapıldı.
Esed mutabakatı hiçe saydı

Esed mutabakatı hiçe saydı

​İki stratejik bölge rejim güçleri tarafından ele geçirildi.
Çözüm süreci<br>diye bir şey yok

Çözüm süreci
diye bir şey yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar.
Vekalet edecek

Vekalet edecek

İBB Başkan Vekilliğine Vali Yerlikaya görevlendirildi.
Patlatma<br>testine girecek

Patlatma
testine girecek

​Yüzde 100'e yakın yerli imkanlarla geliştirildi.

'Can suyu' oldular

'Can suyu' oldular

​Üç arkadaş 'susuz tarıma' karşı çözüm üretti.
2 Haziran yerine <br>neden 23 Haziran

2 Haziran yerine
neden 23 Haziran

​İstanbul seçimlerinin iptal olmasının ardından dikkat çeken tarih.
İrade gasbını görmezden gelemeyiz

İrade gasbını görmezden gelemeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın iptal kararını yorumladı.
S-400 eğitimi başlıyor

S-400 eğitimi başlıyor

​Türk askerleri eğitim için Rusya'ya gidecek.
Bir kavanoz<br>bal verip aldılar

Bir kavanoz
bal verip aldılar

Rus yapımı 1984 model aracı görenler inanamıyor.
Arakanlıların ümidi<br>Türk Sahra Hastanesi

Arakanlıların ümidi
Türk Sahra Hastanesi

Hastaların başka ülkelerde tedavisine izin verilmiyor.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe: <br>3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe:
3 sığınak imha edildi

​Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde operasyon sürüyor.
Dev takip

Dev takip

Premier Lig devi Abdülkadir ve Yusuf'u izledi.
İstanbul’da yeniden seçim

İstanbul’da yeniden seçim

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.