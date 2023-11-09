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Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar hızla düşecek

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara ve Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

09:28 - 9/11/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı edeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.




#Hava durumu
#Meteoroloji
#Sağanak yağış
#İstanbul hava durumu
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