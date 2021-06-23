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İSTANBUL

Meteorolojiden çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı: Ani sel ve su baskını olabilir!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleriyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleriyle Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul Kocaeli Tekirdağ il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklığının yurdun doğu kesimleriyle Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleriyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleriyle Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT!

Öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde gerçekleşecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli hareket edilmesi gerekiyor.





Ankara'da her yağmurda aynı çile: Sağanak yağış başkenti felç etti cadde ve dükkanlar göle döndü
FOTOĞRAF 20
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Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesinde 1425. cadde üzerinde bulunan iş yerleri ve depolarını öğle 14.00 sıralarında etkisini gösteren sağanak nedeniyle su bastı. Cadde üzerinde güzellik merkezi üzerine iş yerleri olan Damla ve Deniz, itfaiye ekiplerinin aradıkları saatten çok sonra olay yerine geldiklerini belirtti.
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3-4 milyon liralık zarara uğrayan iş yerinde işletmeci olan Damla ve Deniz kardeşler, güzellik merkezilerinde zayıflama, cilt bakım ve vücut bakım cihazlarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek zararlarının nasıl karşılanacağını sorarak isyan etti.
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Yağmura maruz kaldıkları esnada itfaiye ekiplerini aradıklarını ifade eden işletmeci Damla, “Bizim alt katımızın hoparlör kısmından azıcık bir su akarken burayı su basacağını çünkü Çukurambar gibi bir yerde, özellikle bizim bulunduğu bir yerde ihmallerin üst üste olduğu için söyledik. Ama beyefendiler geldiklerinde köşeye geçip izlediler. İtfaiye niçin geldiniz diye sorduğumuzda da ‘can kaybı için geldik’ dediler. Böyle bir ihbarda biz bulunmadık.
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Geldiler burada beklediler. Diğer itfaiye ekibi gelene kadar aradan iki saat geçti ve bizim alt kattaki tabanımız çöktü cihazlarımız mahvoldu. Biz dört kadın burada taşımaya çalışıyoruz. O itfaiye gelip yardım edin dediğimizde ‘ben bir şey yapamam’ diyor. Böyle bir ihmal yok. Bu ihmalin mağduriyetini kim karşılayacak? Biz işlem yaparken bu ihbarda bulunduk. Biz o sırada zaten suları dışarı çıkarmaya, giderlerini açmaya çalışıyorduk.
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Biz dört kadın rögar kapağını kaldırmaya çalışıyoruz. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Bizim burada müşterilerimiz var hepsi elektrikli cihazlara bağlı. Dışarıdan şarıl şarıl sular akarken biz onları kurtarmaya çalıştık. Geldiler rögar kapağını kapattılar iki dakika içerisinde sular gitti. Bunu niye daha önce yapmıyorlar?” dedi.
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Yolun komple tıkandığını dile getiren işletmeci Deniz ise “Bütün araçlar kenara çektiler. Araçların altında yukarı doğru dolan suların hepsi dükkana kadar geldi. Tavanlar çöktü. Biz daha burayı yeni taşındık. Biz daha buranın borçlarını öderken başımıza bu kadar şey geldi. Bizim mağduriyetimizi kim karşılayacak? Biz damla damla su akarken itfaiyeyi arıyoruz. Her yer çöktü, cihazlar yandı. Allah korudu da kimseye bir şey olmadı. Elektrikler çarpsaydı ne olacaktı.
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Bizim bu zararımızı kim karşılayacak? 10 tane kadın biz burada suları dışarı atmaya çalışıyoruz. Biz maddi olarak gerçekten çok zarara uğradık. Manevi olarak da çöktük zaten rezil olduk. Yan komşularımız da aynı şekilde su bastı. Bütün büyük cihazlarımız yandı, suyun içinde kaldı” diye konuştu. Çukurambar 1425. cadde üzerinde iş yeri sahibi 1980’lerden beri ticari hayatın içinde olan 57 yaşındaki Mustafa Erkilet, çalışma hayatı boyunca üç kez iş yerini su bastığını belirtti.
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Üç su baskınından en büyüğünün bu olduğunu belirten Erkilet mazgalların yetersiz olmasına vurgu yaptı. Saat 14.30’da müthiş bir yağmurun başladığını söyleyen Erkilet, “Yaklaşık 10 yıllık Çukurambar esnafıyım böyle bir yağmur görmedim. Yağmur 20-25 dakika sürdü. Etraf komple su oldu. Komşularımızın iş yerleri tavana kadar su.
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Yapacak bir şey yok, Allah’tan gelen bir şey yani. Genelde biz mallarımızı depolama şeklinde aşağıda saklarız. Öyle olunca bütün mallarımız sıkıntıya girdi. Belediye desek, belediyenin de yapacağı bir şey kalmadı. İtfaiyenin de kalmadı. Şu anda en güzel çözüm mazgallarımızın biraz daha iyileştirilmesi” ifadelerini kullandı.
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Ankara'da her yağmurda aynı çile: Sağanak yağış başkenti felç etti cadde ve dükkanlar göle döndü
Ankara'da etkisini gösteren sağanak, Çankaya ilçesinde iş yerlerinin ve malzeme dolu depolarının su basmasına neden oldu. İş yerini su basan işletmeci Damla ve Deniz kardeşler "3-4 milyon liralık zarara uğradık. Güzellik merkezimizdeki cihazlar kullanılamaz hale geldi. Zararı nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz diye isyan etti.


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