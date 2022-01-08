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ADANA MERSİN KAHRAMANMARAŞ

Meteorolojiden Doğu Akdeniz'e uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Pazar akşamı etkisini gösterecek yağışların, yüksek kesimlerde kar olarak düşeceği belirtildi. Vatandaşlar yaşanacak ulaşım aksamaları ve kuvvetli rüzgar konusunda uyarıldı.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden Doğu Akdenize uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak
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Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinden itibaren, Kahramanmaraş ve Osmaniye genelinde, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış olması beklendiği bildirildi.

YÜKSEKLERDE KAR YAĞIŞI ŞEKLİNDE ETKİLİ OLACAK

Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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