Meteorolojiden Doğu Anadolu'da sel, heyelan ve çığ uyarısı yapıldı

Ekonomi

Doktor maaşları 2022'de ne kadar oldu? Doktor maaşlarına ne kadar zam geldi?

TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 36,08 olarak açıklanırken, Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 arttı. Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklilere verilecek olan zam oranları bugün itibariyle belli oldu. Peki 2022'de doktor maaşları ne kadar olacak?