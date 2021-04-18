Meteorolojiden dört il için toz uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Aracı çamur olan Serhat Kılıç ise uyandıktan sonra oto yıkamacıya geldiğini “Vallahi çok çamur vardı sabah uyandığımda. Havalimanına gideceğim müşterilerimi almak için mecburen getirdim yıkatmak için erkenden. Çünkü acayip bir çamur vardı. O yüzden getirdik yıkattık. Şimdide işimize geri döneceğiz. Evim burada yakında. Aslında ben gece getirdim, kapalıydı. Yapmadılar, yıkamadılar. Sabah geldim, baktım açıklar bende yıkattım” şeklinde ifade etti.