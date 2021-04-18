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İSTANBUL

Meteorolojiden dört il için toz ve yağış uyarısı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova hava durumu

Meteorolojiden dört il için toz uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak öngörülüyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenen bölgede, toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da isteniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden dört il için toz ve yağış uyarısı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile gece Trakya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor.

TOZ UYARISI

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.





İstanbul’da çamur yağdı
FOTOĞRAF 8
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Megakent’te gece saatlerinde etkili olan çamur yağışının izleri sabah saatlerinde kendisini gösterdi.
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İstanbul’un faklı noktalarında etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkisini gösterdiği görüldü.
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Çamur yağışı nedeniyle gece saatlerinde gökyüzünde turuncumsu bir renk oluştu.
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Aracı çamur olan Serhat Kılıç ise uyandıktan sonra oto yıkamacıya geldiğini “Vallahi çok çamur vardı sabah uyandığımda. Havalimanına gideceğim müşterilerimi almak için mecburen getirdim yıkatmak için erkenden. Çünkü acayip bir çamur vardı. O yüzden getirdik yıkattık. Şimdide işimize geri döneceğiz. Evim burada yakında. Aslında ben gece getirdim, kapalıydı. Yapmadılar, yıkamadılar. Sabah geldim, baktım açıklar bende yıkattım” şeklinde ifade etti.
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Yeryüzünden buharlaşan suyun, toz bulutu ve güneş ışınları ile birlikte yağış olarak tekrar yeryüzüne düşme olayına çamur yağışı adı verilmektedir. Meteorolojik bir olay olan çamur yağışı mevsim geçişleri ya da sıcaklık düşüşlerinde etkisini göstermektedir.
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İstanbul’da çamur yağdı
İstanbul'da gece etkili olan çamur yağışı gün ağardığında belli oldu. İl genelindeki birçok noktada etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkili olduğu görüldü.


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