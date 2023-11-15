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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Ege ve Karadeniz'de etkili olacak

Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

17:46 - 15/11/2023 Wednesday
AA
Fırtınanın 17 Kasım Cuma etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınanın 17 Kasım Cuma etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın 17 Kasım Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada,
"Yapılan son değerlendirmelere göre; perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
ifadelerine yer verildi.

Düzce Valiliği ise sağanak yağışla ilgili olarak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı.


Denizler için fırtına uyarısı


Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın 17 Kasım Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



#Meteoroloj
#hava durumu
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#rüzgar
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