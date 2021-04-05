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ANKARA

Meteorolojiden Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Ege ve Marmara bölgeleri ile Göller Yöresi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu uyarısına göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli (50-70 kilometre/saat), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nde de fırtına bekleniyor. Orta ve Güney Ege'de (Bozcaada-Fethiye arası) yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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