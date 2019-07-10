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DENİZLİ

Meteorolojiden fırtına uyarısı! Denizli, Burdur, Kütahya, Çorum, Isparta hava durumu

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Haber Merkezi AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre rüzgarın, İç Ege (Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Burdur ve Isparta ile Antalya'nın iç kesimleri), Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya ve Tokat) ve İç Anadolu Bölgesi'nde yarın önce güney ve batı, zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji hava durumu

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