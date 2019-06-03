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ANKARA İSTANBUL

Bugün hava nasıl olacak- Bugün yağmur yağacak mı

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de hava durumunun nasıl olacağı sorusunun yanıtı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yağmur altında yürüyen vatandaşlar.
Yağmur altında yürüyen vatandaşlar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Ankara, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yurdun batı kesimlerinde sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu.

BOLU °C, 26°C

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Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu.

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık.

Bulunduğunuz ilin hava durumunu öğrenmek için tıklayın

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