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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı! Erzurum, Kars, Rize, Giresun, Trabzon, Artvin hava durumu

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde bazı illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki bazı illerde öğleden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde öğleden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı'da 27, Kars'ta ve Ardahan'da 26, Erzurum'da 25 derece olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı

Öte yandan Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Rize ile Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

  • Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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