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Gündem Meteorolojiden güzel haber Sıcaklıklar 4 derece artacak
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İSTANBUL

9 Mayıs 2019 hava durumu raporu - Meteoroloji'den bazı bölgeler için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den güzel haber: Sıcaklıklar 4 derece artacak

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin iç bölgeleri ile Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde aralıklı olarak yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların batı bölgelerinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Trakya'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 14°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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DİYARBAKIR 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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