Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Meteorolojiden güzel haber Sıcaklıklar artıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İSTANBUL

12 Mayıs anneler günü hava durumu - Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

Meteoroloji'den güzel haber: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin genelinde güneşli hava hakim. Yapılan değerlendirmelere göre sıcaklıklar batı, iç ve güney bölgelerde 2 ila 5 derece artıyor. Ancak Türkiye'nin doğu, güneydoğu ve Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağmur etkisini sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C

REKLAM

Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Keskin düşüşler göreceğiz

Keskin düşüşler göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.
Rejim hapishanelerindeki128 bin kişi kayıp

Rejim hapishanelerindeki
128 bin kişi kayıp

​Tutuklulara bileklerinden asılarak elektrik şoku veriliyor.
5 derecebirden artacak

5 derece
birden artacak

​Meteoroloji'den yağışlı havaların ardından güzel haber.
'Maç tekrarlanır'

'Maç tekrarlanır'

​Rizespor-G.Saray maçında kural hatası iddiası.
Suriye sınırında duygulandıran kare

Suriye sınırında duygulandıran kare

Elleri tetikteki Mehmetçik'ten anneler günü sürprizi.
Almanya'ya çok sert Deniz Yücel tepkisi

Almanya'ya çok sert Deniz Yücel tepkisi

Aksoy: 2003'ten bu yana titizlikle uygulanmakta.
Kilosu 1000 TL

Kilosu 1000 TL

​Toplanması yasak ama çok ciddi talep var.
Mescid-i Aksa'ya gece baskını

Mescid-i Aksa'ya gece baskını

​İsrail askerleri namaz kılanları zorla çıkarttı.
Tehlikeli yığınak

Tehlikeli yığınak

ABD'nin Körfez'e yaptığı askeri yığınak yoğunlaştı.
Sondajdayız

Sondajdayız

Doğu Akdeniz'den ilk müjdeli haber bekleniyor.
İmamoğlu'nun<br> imza yüzsüzlüğü

İmamoğlu'nun
imza yüzsüzlüğü

​KKTC ziyareti sırasında yeni bir skandala imza attı.
23 Haziran talimatı

23 Haziran talimatı

Erdoğan, önceki gün AK Parti MKYK'yı topladı.
Bu göç <br>Avrupa'ya uzanır

Bu göç
Avrupa'ya uzanır

6 ayda evini terk edenlerin sayısı 400 bini geçti.
Birlikte <br>hareket olamaz

Birlikte
hareket olamaz

Aksakal, İBB seçimine ilişkin açıklama yaptı.
Kalkınmada <br>yeni model

Kalkınmada
yeni model

5 şehirde 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi.
'Nefret kusanlara' soruşturma

'Nefret kusanlara' soruşturma

İnsanlık dışı paylaşımlarla ilgili savcılık devrede.
F.Bahçe kazandı<br>Akhisar düştü

F.Bahçe kazandı
Akhisar düştü

Süper Lig'e veda eden ilk takım Akhisarspor oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.