​Meteoroloji'den hafta sonu fırtına ve şiddetli yağış uyarısı

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNDEM Meteoroloji'den kritik uyarı: Gece ve sabah saatlerine dikkat

Buzlanma ve don olayına dikkat

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini(19 - 25 Aralık 2019)Hava sıcaklıklarının hafta boyunca Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/WHADvk3b3s

— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 18, 2019