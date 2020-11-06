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Meteorolojiden iki il için uyarı: 6 Kasım Hakkari ve Van hava durumu

Meteorolojiden iki il için uyarı: Sağanak yağış ve kar bekleniyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü iki il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, 6 Kasım hava durumu raporu üzerinden Hakkari ve Van için yaptığı uyarıda iki ilde sağanak yağışların yanı sıra yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerindeki yağışların ise yer yer kuvvetli, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli orta, ara sıra hamleli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 14, Bitlis’te 12, Hakkari’de 9 ve Muş’ta 14 derece olması beklenmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

Yağışların; Hakkari ve Van ilinin güneyinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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