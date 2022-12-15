Meteorolojiden İstanbul 41 ile yağış uyarısı

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Karadeniz (Çorum ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Antalya, Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Erzurum çevreleri ile Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13

Parçalı ve çok bulutlu 13 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16 İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı 19

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı 19 Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Parçalı ve çok bulutlu 18 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinde kuzey ve doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

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