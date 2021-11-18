Gündem Meteorolojiden İstanbul dahil 11 il için yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul dahil 11 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul’un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il ülke genelinde hava durumu..

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden İstanbul dahil 11 il için yağış uyarısı: 18 Kasım il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 15
Erzurum: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 10
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19

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