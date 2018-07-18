Meteoroloji'den İstanbul için 6 saatlik uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün saat 10.00-16.00 arasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olacağı öngörülüyor.

ANİ SEL VE YILDIRIMLARA KARŞI UYARI

Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

"ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ OLACAK"

Öğleden sonra İstanbul'da başlaması beklenen yağışlar için vatandaşları uyaran yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Gök gürültülü sağanak şekilde yağacak olan yağmur için vatandaşların önlem alınması dile getirildi. İşte son dakika hava durumu raporları ve detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzey ilçeleri ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.