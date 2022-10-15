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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul'da yarın etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Haber Merkezi DHA
Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı! 5 günlük İstanbul hava durumu
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Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamaların yaşanabileceğinin belirtildiği açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren rüzgârın, bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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