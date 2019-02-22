Gündem Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı
İSTANBUL

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak - Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Son dönemlerde sise teslim olan ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar uyarısı yapıldı. Marmara'nın batısında kuvvetleri kar yağışları bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasının batısında, akşam saatlerine doğru ise il genelinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre kar yağışı İstanbul genelinde etkili olacak.
Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre kar yağışı İstanbul genelinde etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) Marmara’da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli’nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne’nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor.

Cumartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışının kent genelinde etkisini hissettireceği öngörülüyor.

Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakasının batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul’un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü bekleniyor.

İstanbul'da fırtına da etkili olacak

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgar da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

İstanbul'da karın yanı sıra fırtına da bekleniyor.
  • Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
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Kar kapıda

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