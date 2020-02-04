Gündem Meteorolojiden İstanbul için lodos uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul için lodos uyarısı! istanbul hava durumu

Meteorolojiden İstanbul için lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın sabah başlayacak kuvvetli lodosun gün boyu süreceği belirtildi.

Lodos nedeniyle çatı uçmaları, direk devrilmeleri ve soba zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiği kaydedildi.

İstanbul'da kar kalınlığı ortalama 5 santimetreyi bulacağı tahmin ediliyor
GÜNDEM
İstanbul'da kar kalınlığı ortalama 5 santimetreyi bulacağı tahmin ediliyor

AKOM İstanbulluları uyardı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek
GÜNDEM
AKOM İstanbulluları uyardı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek
İki ülkeye daha sıçradı

İki ülkeye daha sıçradı

Koronavirüs vakaları ilk kez iki ülkede daha görüldü.
Tek kolon üzerine 3 katlı bina

Tek kolon üzerine 3 katlı bina

​Diyarbakır'daki bina Elazığ depreminde hasar görmedi.
İzole odaya alındı

İzole odaya alındı

​Beylikdüzü'nde Çin'den gelen hostes alarmı.
Esed rejiminin arsızlığı arttı

Esed rejiminin arsızlığı arttı

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'ya önemli görev düşüyor.
Batı Şeria'yı<br>hapishaneye<br>dönüştürecekler

Batı Şeria'yı
hapishaneye
dönüştürecekler

Sözde barış planı Filistin'i bölgeden izole ediyor.
Altını olanlar dikkat

Altını olanlar dikkat

Yatırım ikiye katlandı, mevduatlar 80 milyar lirayı aştı.

73 yıldır<br>bitmeyen kriz!

73 yıldır
bitmeyen kriz!

Keşmir sorunu iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi.
Virüsten kaçıp<br>Türkiye'ye yöneldi

Virüsten kaçıp
Türkiye'ye yöneldi

Sebze meyve ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayacak.
Takı kavgası<br>caddeye taştı

Takı kavgası
caddeye taştı

İstanbul'daki olayda gelin ve damat olanı şaşkınlıkla izledi.
Corona<br>virüs 3 ili vurdu

Corona
virüs 3 ili vurdu

​Uçuşlar yarın durdurulacak, 30 bin iptal var.
Çin'i kızdıran kapak

Çin'i kızdıran kapak

​Alman dergisi Der Spiegel'in Koronavirüs kapağı Çinlileri kızdırdı.
50 yıllık hasret<br>sona eriyor

50 yıllık hasret
sona eriyor

​Slovenya'nın minareli tek camisi haziranda ibadete açılacak.
Bir anne daha oğluna kavuştu

Bir anne daha oğluna kavuştu

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelerin zafer sevinci.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​4 takımdan ikişer futbolcu kadroda yer aldı.
İhalesi bu yıl yapılacak

İhalesi bu yıl yapılacak

Bakan Turhan, Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili güzel haberi verdi.
88 terörist etkisiz hale getirildi

88 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, ocak ayındaki operasyonların bilançosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.