Meteorolojiden İstanbul için lodos uyarısı

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Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı

Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı. İki metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.