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İSTANBUL

16 Şubat hava durumu - İstanbul için hava durumu tahmininde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu İstanbul için yağmurlu geçeceği gece yarın sabah saatlerinden itibaren sis ve pusun kentte etkili olacağı belirtildi. Ayrıca kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek fırtınanın etkisiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Marmara Bölgesi'nin bugün parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT!

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu nedenle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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