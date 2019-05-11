Meteorolojiden İstanbul için önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun doğu, Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin hava durumu tahmin haritası.

İl il hava durumu tahminleri

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 24 derece

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 24 derece Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 25 derece

Parçalı yer yer çok bulutlu 25 derece Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatleirnden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 21 derece

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatleirnden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 21 derece Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18 derece

Parçalı ve çok bulutlu 18 derece Erzurum: Parçalı bulutlu 16 derece

Parçalı bulutlu 16 derece Diyarbakır: Parçalı, zamanla az bulutlu 21 derece

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