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İSTANBUL

Samsun, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Çanakkale

Meteorolojiden İstanbul için önemli uyarı

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun doğu, Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise yağışların 06.00-18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden İstanbul için uyarı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun doğu, Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin hava durumu tahmin haritası.

İl il hava durumu tahminleri

  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 24 derece
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece
  • Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 25 derece
  • Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatleirnden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 21 derece
  • Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18 derece
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 16 derece
  • Diyarbakır: Parçalı, zamanla az bulutlu 21 derece

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