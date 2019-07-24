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İSTANBUL

Marmara Bölgesi için Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bu sabahtan itibaren Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimleri ile İstanbul'un Avrupa yakasının batı kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
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Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısının bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde kalması bekleniyor.

OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI UYARIDA BULUNULDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçeleri ile İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

  • Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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