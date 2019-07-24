Marmara Bölgesi için Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bu sabahtan itibaren Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimleri ile İstanbul'un Avrupa yakasının batı kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2019, 06:55 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019, 07:01 Yeni Şafak AA