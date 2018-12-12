Gündem Meteorolojiden İstanbul için son dakika kar uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'un yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Türkiye genelinde ise sıcaklıkların 2 ila 8 derece arasında düşeceği belirtildi.

Yeni Şafak
İstanbul'da karla karışık yağmur beklentisi
İstanbul'da karla karışık yağmur beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da (Elazığ ve Malatya hariç) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca İstanbul'un yüksek kesimleri karla karışık yağmur bekleniyor.

SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Elazığ ve Malatya dışında Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

REKLAM

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ISTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

IZMIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

GİRESUN °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

REKLAM

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar etkili olacak
GÜNDEM
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar etkili olacak

Fırtına ilçede okulları tatil ettirdi
GÜNDEM
Fırtına ilçede okulları tatil ettirdi

Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
GÜNDEM
Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor

Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek
GÜNDEM
Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek

/**/
6 puan farkıgördü tarafını seçti

6 puan farkıgördü tarafını seçti

​Meral Akşener: Tercihine saygı duydum, başarılar diledim.
Emekli Tuğgeneral açıkladı

Emekli Tuğgeneral açıkladı

Erenel: ABD Suriye'de 40 bin değil 70 bin teröristi eğitecek.
Şehit Emniyet Müdürüne veda

Şehit Emniyet Müdürüne veda

Rize Emniyet Müdürü Verdi için tören düzenlendi.

Origi'de ısrarcı

Origi'de ısrarcı

​Galatasaray, Liverpool'u ikna etmeye çalışıyor.
Saldırıya geçtiler

Saldırıya geçtiler

​Gezi organizatörleri 9 ülkede Türkiye'ye karşı harekete geçti.
Oflu Aylin Erdoğan'la buluştu

Oflu Aylin Erdoğan'la buluştu

"Bu Oflular bir alem ya bir dinle" dedirten Aylin, Külliye'deydi.
İstanbul'u teğet geçecek

İstanbul'u teğet geçecek

Yoğun kar, Marmara'dan sonra doğuda etkili olacak.

Facebook ofisinde bomba alarmı

Facebook ofisinde bomba alarmı

​Kampüsteki tüm binalar polis tarafından boşaltıldı.

Varlık Fonu'na devredildi

Varlık Fonu'na devredildi

Erdoğan'ın imzasıyla ​Hazine PTT'den çıktı.
CHP-HDP ittifakındanÖcalan'a alkış

CHP-HDP ittifakındanÖcalan'a alkış

'​Öcalan'a selam olsun' diyen HDP'li vekili CHP'liler alkışladı.
Zekeriya Özcennetlikmiş!

Zekeriya Özcennetlikmiş!

​FETÖ'ye ait 'cennetlik' listesinde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.
Sır gibi saklıyordu

Sır gibi saklıyordu

Putin'in senelerdir gizlediği belge ortaya çıktı.
Aslan artık Avrupa Ligi'nde

Aslan artık Avrupa Ligi'nde

Schalke kazandı, G.Saray yoluna devam etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.