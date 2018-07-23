Gündem Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den sabah saatlerinde yapılan sıcaklık uyarısının üstünde son dakika sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Avrupa Yakası için yapılan uyarıda önümüzdeki 1,5 saat boyunca kuvvetli yağış görüleceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul için sağanak yağış uyarısı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un Avrupa Yakası için son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1,5 saat süresince (14.00-15.30 TSİ) İstanbul'un Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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