Gündem Meteorolojiden İstanbul ve 17 ile yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Sivas, Antalya, Çanakkale hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve 17 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Kıyı Ege, Antalya çevreleri, Çanakkale’nin güney ilçeleri, Balıkesir’in batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Antalya çevreleri, Çanakkale’nin güney ilçeleri, Balıkesir’in batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinden eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 1 ila 3 derece artacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, gece saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat ) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 15
  • İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18
  • Adana: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
  • Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 2
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9

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