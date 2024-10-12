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Meteorolojiden İstanbul ve 20 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve 20 ile kuvvetli yağış uyarısı

Halil Akkoç
09:1312/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin son tahminlerine göre, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.


Hava sıcaklığı, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece
İzmir:
Az bulutlu 30 derece
Adana:
Parçalı ve az bulutlu 32 derece
Antalya:
Parçalı ve az bulutlu 28 derece
Samsun:
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece
Trabzon:
Parçalı, yer yer çok bulutlu 24 derece
Erzurum:
Parçalı ve çok bulutlu 20 derece
Diyarbakır:
Az bulutlu ve açık 31
#Meteoroloji
#İstanbul
#Hava durumu

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