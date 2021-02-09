Gündem Meteorolojiden İstanbul ve 22 ile yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul ve 22 ile yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Bursa, Artvin, Erzurum hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve 22 ile yağış uyarısı

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı bulutlu 18
  • İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 17
  • İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
  • Adana: Parçalı bulutlu 21
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
  • Samsun: Parçalı bulutlu 24
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17
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