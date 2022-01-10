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Meteorolojiden İstanbul ve 5 ile uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden İstanbul için uyarı yapıldı. İstanbul için yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yarın İstanbul'da fırtına bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da bu hafta kar yağışı da etkili olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden İstanbul ve 5 ile uyarı: Kuvvetli geliyor! İstanbul, Edirne, Çanakkale hava durumu
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Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Ocak Salı günü ilk saatlerden itibaren Marmara’nın batısında etkisini arttırması beklenen rüzgarın, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de 50-80 km/saat hızında fırtına, zamanla Çanakkale ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde 60-90 km/saat hızında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

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