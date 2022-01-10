Meteorolojiden İstanbul ve 5 ile uyarı: Kuvvetli geliyor Meteorolojiden İstanbul için uyarı yapıldı. İstanbul için yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yarın İstanbul'da fırtına bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da bu hafta kar yağışı da etkili olacak.

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