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BALİKESİR İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul ve Balıkesir'e kuvvetli sağanak yağışı uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul ve Balıkesir'e kuvvetli sağanak yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Merkezi DHA
İstanbul ve Balıkesir için sağanak uyarısı yapıldı.
İstanbul ve Balıkesir için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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