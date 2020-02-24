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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteorolojinin bugün için puan durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı bulutlu 11
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 13
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
  • Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 18
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15
  • Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu 6
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

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