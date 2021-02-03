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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

İL İL HAVA DURUMU

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusu hafif sağanak yağışlı 14°C
  • Ankara: Parçalı bulutlu 15°C
  • İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17°C
  • Adana Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 20°C
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21°C
  • Samsun: Parçalı bulutlu 19°C
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18°C
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4°C
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 11°C

Tüm illerde hava durumu için tıklayınız

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